Японія заморозила активи російських Сбербанку та Альфа-Банку

Санкції змусять японські компанії шукати альтернативні способи врегулювання платежів для продовження бізнесу в РФ.

Японія ухвалила рішення заморозити активи російських Сбербанку та Альфа-Банку через агресію Російської Федерації проти України. Про це з посиланням на рішення уряду і видання Kyodo News повідомляє gazeta.ua.

Санкції проти найбільших державного й приватного банків Росії змусять японські компанії шукати альтернативні способи врегулювання платежів для продовження бізнесу в РФ.

"Також Токіо заборонить японським приватним особам і компаніям робити нові інвестиції в Росії", - ідеться в повідомленні.

За даними японського мінфіну, у 2021 році Японія інвестувала в Росію $470 млн.

Аналогічні заходи раніше запровадили Сполучені Штати Америки та ЄС.

Нагадаємо, Японія розширила санкції проти російських компаній і фізичних осіб. Зокрема, до санкційного списку потрапили прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін, заступник секретаря ради безпеки Рашид Нургалієв і родичі близького до російського президента Володимира Путіна бізнесмена Геннадія Тимченка. Також запроваджено експортні санкції щодо компаній оборонного сектору – концерну “Алмаз-Антей”, корпорації “Тактичне ракетне озброєння”, ВНДІ “Еталон” тощо. Загалом у японські списки санкцій тепер входять понад 700 громадян Росії та Білорусі, а також понад 200 організацій.

Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявляв про те, що його країна введе ембарго на імпорт російської нафти в рамках рішення країн G7.