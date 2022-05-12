Північна Корея запустила чергову балістичну ракету

Північна Корея 12 травня запустила чергову балістичну ракету зі свого узбережжя. Ці дані підтвердили Японія та Південна Корея, пише Reuters.

Запуск став шістнадцятим цього року, про який відомо. Балістичну ракету випустили через кілька годин після того, як КНДР уперше визнала наявність ковіду на своїй території і назвала це "найбільш надзвичайною ситуацією", оголосивши національну ізоляцію.

Японія стверджує, що снаряд упав за межами її територіальних вод. Ймовірно, запускався він із підводного човна, як і попереднього разу.

Минулого місяця північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв прискорити нарощування ядерного арсеналу через глухий кут у перемовинах зі США щодо відмови від ядерної зброї.

Попередній запуск балістичної ракети КНДР провела 7 травня. Південнокорейські військові стверджують, що КНДР застосувала балістичну ракету малої дальності.