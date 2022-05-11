​Через зростання загроз у регіоні Британія підписала взаємні гарантії безпеки зі Швецією та Фінляндією, - ЗМІ

У деклараціях передбачена зміна співробітництва у сфері оборони та безпеки, а також посилення обміну розвідувальними даними.

Через зростання загроз у регіоні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, сторони змінюють співробітництво у сфері оборони та безпеки.

Так, підписанти зобов'язуються посилити обмін розвідувальними даними, прискорити спільні військові тренування, навчання і розгортання, а також посилити безпеку у своїх державах та Північній Європі.

Гарантії також дозволять Великобританії співпрацювати з північними партнерами та їхніми збройними силами в усіх сферах. Серед них - і кіберпростір.

"Ми непохитні та однозначні у нашій підтримці як Швеції, так і Фінляндії, і підписання цих декларацій безпеки є символом вічної впевненості між нашими країнами", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Швеції Пітер Хултквіст заявив, що приєднання Швеції і Фінляндії до НАТО посилить оборонні можливості північного регіону і дозволить спільне оборонне планування в рамках альянсу.

За інформацією The Times, Фінляндія та Швеція готові вступити до НАТО вже влітку.