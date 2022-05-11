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Сенат Чехії визнав геноцидом злочини росармії в Україні

У постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

Сенат Чехії визнав геноцидом злочини росармії в Україні
Фото: 24tv.ua

Сенат Чехії визнав злочини російської армії в Україні геноцидом українського народу. Про це повідомив посол України в Празі Євген Перебийніс у твіттері.

"Чеський Сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом українського народу. У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС", - повідомив посол.

Сенат засудив численні військові злочини, вчинені Росією в українських містах, таких як Буча, Бородянка, Ірпінь та Маріуполь, які свідчать про терор проти населення, масові страти та депортації сотень тисяч осіб. Засудив етнічно мотивовані злочини проти людства, які Росія вчиняє системно і масштабно, заявляючи, що вони є проявами геноциду проти українського народу.

Чеські сенатори заявили, що Росія в Україні грубо порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні конвенції.

Нагадаємо, Сейм Литви визнав Росію терористичною державою, а її дії в Україні – геноцидом, також геноцидом дії Росіє визнали парламенти Канади та Естонії.

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