Парламент Канади визнав геноцидом воєнні злочини Росії в Україні

Палата громад парламенту Канади одноголосно підтримала постанову щодо визнання дій РФ в Україні геноцидом. Про це повідомляє CTV News.

Депутати визнали, що існують явні та достатні докази систематичних і масових військових злочинів проти людяності, які скоюють російські військові під керівництвом президента Володимира Путіна та членів російського парламенту.

"Зважаючи на значну кількість явних свідчень систематичних і численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених проти українців збройними силами РФ за вказівкою президента Володимира Путіна та членів російського парламенту, Палата громад Канади визнає, що РФ чинить геноцид проти народу України", - йдеться в постанові.

Ці злочини включають, серед іншого, масові звірства, систематичні випадки умисних убивств мирних жителів України, осквернення трупів, насильницьке переміщення українських дітей, тортури, тілесні ушкодження, психічні розлади та зґвалтування, йдеться у клопотанні.

Нагадаємо, 14 квітня Верховна Рада визнала війну Росії геноцидом проти України. Депутати проголосували за Постанову про Заяву Верховної Ради України "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні".

21 квітня геноцидом війну проти українців визнали парламенти Естонії та Латвії. Із заявами про те, що війна проти українців є саме геноцидом, виступали різні світові лідери, зокрема Джо Байден.