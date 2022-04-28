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Адміністрація Байдена готує довгостроковий пакет допомоги Україні

США виділять кошти на військову та економічну допомогу.

Адміністрація Байдена готує довгостроковий пакет допомоги Україні
Джен Псакі
Фото: EPA/UPG

У четвер, 28 квітня, Білий дім планує направити до Конгресу пропозицію щодо довгострокового пакету підтримки України, які покриватиме решту поточного фінансового року, який закінчується у США 30 вересня.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Bloomberg.

За її словами, пропозиція включатиме «безпекову або військову допомогу, гуманітарну економічну допомогу», щоб «допомогти задовольнити низку потреб українців».

Окремо держсекретар Ентоні Блінкен сказав сенаторам, що пропозиція також включатиме кошти на розмінування та забезпечення продовольчої безпеки.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США розгляне законопроєкт щодо ленд-лізу для України.

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