В Росії не буде британських Jaguar-ів та російських мотоциклів

Безпрецедентні санкції викличуть падіння ВВП Росії на 11%, від якого країна буде оговтуватися ще 10 років. Такі прогнози зробило агентство S&P. Через санкції агресору знадобиться вдвічі часу на відновлення, ніж Україні з відчутно більшим показником падіння.

Фото: EPA/UPG

На підтвердження цього прогнозу працюють щоденні втрати економіки агресора. За вівторок 2 міжнародні компанії припинили бізнес-діяльність у Росії: американський логіст UPS повністю призупинив всі операції, а виробник продуктів Valio повідомив про продаж заводу російській компанії.

Ще дві компанії зменшують свою присутність на ринку РФ – це автоконцерни Volvo та Jaguar Land Rover. Обидва скорочують штат на 80%, причому JLR залишає лише працівників, які зможуть забезпечити юридичний супровід повного виходу компанії з країни.

Такі бізнес-рішення міжнародних гравців ставлять під загрозу більше 2000 робочих місць.

Крім того, іноземці відмовляються від своїх інвестицій навіть у спільних з росіянами підприємствах, як це сталося з виробником яблук "Алма Холдинг", а деякі російські компанії вирішують взяти приклад з іноземних та переводять виробництво закордон, як зробив виробник мотоциклів Urals.

З країною-агресором перестають працювати і європейські фінансові установи. На цей раз бойкот влаштували банки, які працюють в Естонії. Coop, Luminor, а також Swedbank та SEB перестали або планують перестати обслуговувати в країні платежі, пов’язані з РФ та Білоруссю.

Нова битва розгортається в сфері енергетики. Польща запровадила окремі санкції на компанії та громадян РФ, зокрема Газпром. РФ в цей же день заявила про припинення поставок газу до Польщі та Болгарії, обґрунтовуючи це вимогою оплати в рублях. Євросоюз вже анонсував підготовку відповіді на шантаж агресора, а Польща хоче стягнути з Газпрому компенсацію за порушення контрактів.