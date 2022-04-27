Росія висилає трьох норвезьких дипломатів за "допомогу київському режиму"

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон ґрата трьох співробітників посольства Норвегії в Москві.

Про це передає Укрінформ з посиланням на сайт МЗС РФ.

Посла Норвегії Рюне Ресаланда викликали в МЗС, де йому вручили ноту про оголошення на підставі взаємності "persona non grata" трьох норвезьких дипломатів.

Також було оскаржено попередню висилку з Норвегії співробітників посольства РФ в Норвегії та засуджено "надання норвезькою владою військової допомоги київському режиму".

Нагадаємо, на початку квітня відбулося масове висилання працівників дипломатичних місій РФ по всьому світу. Це сталося на тлі публікації фото- та відеосвідчень масових убивств цивільного населення в місті Буча Київської області, яке майже місяць перебувало під окупацією російських військових.