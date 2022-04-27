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Росія висилає трьох норвезьких дипломатів за "допомогу київському режиму"

Послу вручили ноту протесту.

Росія висилає трьох норвезьких дипломатів за "допомогу київському режиму"

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон ґрата трьох співробітників посольства Норвегії в Москві.

Про це передає Укрінформ з посиланням на сайт МЗС РФ.

Посла Норвегії Рюне Ресаланда викликали в МЗС, де йому вручили ноту про оголошення на підставі взаємності "persona non grata" трьох норвезьких дипломатів.

Також було оскаржено попередню висилку з Норвегії співробітників посольства РФ в Норвегії та засуджено "надання норвезькою владою військової допомоги київському режиму".

Нагадаємо, на початку квітня відбулося масове висилання працівників дипломатичних місій  РФ по всьому світу. Це сталося на тлі публікації фото- та відеосвідчень масових убивств цивільного населення в місті Буча Київської області, яке майже місяць перебувало під окупацією російських військових.

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