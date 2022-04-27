США обміняли ​студента Ріда на росіянина Ярошенка, засудженого за контрабанду наркотиків

Сполучені Штати Америки домоглися звільнення з російської в'язниці студента Тревора Ріда, якого у 2020 році засудили до дев'яти років колонії за опір поліцейським під час затримання.

Про це повідомляють Тhe Hill і низка російських ЗМІ.

Зазначається, що Ріда обміняли на російського льотчика Костянтина Ярошенка, який відбував 20-річний термін за контрабанду наркотиків. Обмін відбувся в Туреччині.

"Сьогодні ми вітаємо вдома Тревора Ріда і святкуємо його повернення до сім’ї, яка дуже сумувала за ним. Тревор - колишній морський піхотинець США, звільнений з російського ув'язнення... Ми не зупинимося, доки Пол Вілан та інші не приєднаються до Тревора в люблячих обіймах родини та друзів", - заявив президент США Джо Байден, який зустрівся з батьками Тревора.

Президент США також пообіцяв сприяти звільненню всіх американських громадян, які перебувають у заручниках і незаконно затримані за кордоном.

Видання зазначає, що ця новина стала важливою подією на тлі війни Росії в Україні, яка різко загострила напруженість і погіршила відносини між США та РФ.

Нагадаємо, Ріда затримали в Росії 2019 року за нібито напад на поліцейського під час п’яного інциденту, якого, за його словами, він не пам’ятає. Він був засуджений до дев'яти років позбавлення волі і безуспішно намагався оскаржити вирок. Дві адміністрації США наполягали на його звільненні, називаючи його затримання несправедливим.

За останні місяці здоров’я Ріда погіршилося. Родичі вважають, що він захворів на туберкульоз і влаштував голодування на знак протесту проти лікування в російській в'язниці.

У червні російський суд засудив до 16 років громадянина США Пола Вілана за звинуваченням у шпигунстві. 48-річного Вілана затримали в Москві співробітники ФСБ 28 грудня 2018 року. Він був піхотинцем армії США з 1994 року, двічі служив в Іраку - у 2004 і 2006 роках. У 2008 році його розжалували в рядові і звільнили. Після цього з 2017 року Вілан працював начальником безпеки в американській компанії BorgWarner у штаті Мічиган, яка постачає автозапчастини і компоненти, в тому числі російському КамАЗу. Його рідні стверджували, що в Росію він їздив на весілля свого друга.