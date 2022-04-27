Держдеп США заплатить до 10 млн за інформацію про росіян, причетних до кібератаки вірусом notPetya

Державний департамент США оголошує винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про офіцерів російської розвідки, що причетні до кібератаки вірусом NotPetya.

Зокрема, оголошено винагороду за інформацію про шістьох офіцерів Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ: Юрія Андрієнка, Сергія Детістова, Павла Фролова, Анатолія Ковальова, Артема Очіченка та Петра Пліскіна.

Як повідомляться, усі перелічені працюють у підрозділі 74455 ГРУ, також відомому як Sandworm, Telebots, Voodoo Bear та Iron Viking. У жовтні 2020 року суд присяжних визнав їх винними в змові задля комп’ютерного зламу і зловживань, кібершахрайстві, проникненні в захищені мережі й фальшуванні особистих даних.

Нагадаємо, що кібератака вірусу NotPetya відбулася 27 червня 2017 року. Вона завдала організаціям США збитків майже на 1 мільярд доларів.

Але втрат від атаки зазнали не лише США. Від вірусу-здирника постраждали безліч українських об'єктів: аеропорт "Бориспіль", "Укрпошта", "Укртелеком", а також низка міністерств і банківських систем. У Британії від вірусу постраждали десятки організацій, у тому числі поштові служби, а також рекламні, юридичні, логістичні та фінансові компанії.

У ЦРУ заявили, що кібератаку організували російські військові.

Нагадаємо, у червні 2021 року РНБО наклала санкції на причетних до розробки вірусу notPetya.