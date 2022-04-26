Нідерланди припинили видачу віз росіянам

Громадяни Росії більше не можуть подавати документи на нідерландську візу в посольстві Нідерландів у Москві.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання NL Times.

У МЗС Нідерландів зазначили, що це - не каральний захід, а наслідок рішення російського уряду вислати з країни 15 нідерландських дипломатів.

Дипломатів залишилося занадто мало, щоб керувати консульським відділом посольства на повну потужність. Тому короткострокові візи більше не можуть видаватися. Винятки можливі з серйозних гуманітарних міркувань. Наприклад, якщо хтось повинен виїхати з країни з політичних причин.

За даними МЗС, в середньому 150 росіян щотижня звертаються за візою для короткочасного перебування в Нідерландах. Невідомо, скільки часу буде діяти цей захід. Незважаючи на те, що консульський відділ працює з обмеженими можливостями, посольство все ще відкрите для оформлення інтеграційних документів та інших питань.

Нагадаємо, Росія вислала нідерландських дипломатів у відповідь після того, як Нідерланди вказали на двері 17 російським дипломатам наприкінці березня. За даними уряду Нідерландів, вони таємно діяли як офіцери розвідки.