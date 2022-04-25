Залужний розповів про українського захисника, який повернувся з Франції для оборони держави
Залужний розповів про українського захисника, який повернувся з Франції для оборони держави
Туреччина закрила повітряний простір для літаків з Росії до Сирії, які направлялися за військовими
Туреччина закрила повітряний простір для літаків з Росії до Сирії, які направлялися за військовими
Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Сумщини пошкоджено психоневрологічний диспансер
Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Сумщини пошкоджено психоневрологічний диспансер
Швейцарія ветувала реекспорт озброєння з Німеччини до України, – ЗМІ
Швейцарія ветувала реекспорт озброєння з Німеччини до України, – ЗМІ
Перший заступник глави адміністрації Путіна відвідав окупований Донбас
Перший заступник глави адміністрації Путіна відвідав окупований Донбас
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
​Росіяни полонили сина відомої жительки Маріуполя, вимагають 5 тис євро за "збереження життя"
​Росіяни полонили сина відомої жительки Маріуполя, вимагають 5 тис євро за "збереження життя"
ГоловнаСвіт

Російський "вагнерівець" потрапив в полон до джихадистів у Малі

"Група підтримки ісламу і мусульман" вперше полонила "вагнерівця".

Російський "вагнерівець" потрапив в полон до джихадистів у Малі
Фото: EPA/UPG

Джихадистське угрупування в Малі в понеділок, 25 квітня, повідомило, що узяло в полон бійця російської приватної військової компанії Вагнера

Про це інформує DW.

"У перший тиждень квітня ми схопили солдата російської ПВК Вагнера в районі Сегу в центрі Малі", - говориться в заяві "Групи підтримки ісламу і мусульман" (GSIM).

GSIM, що є найбільшою мережею джихадистів в зоні Сахелю (регіон на північ від пустелі Сахара - ред.) і має тісні зв'язки з "Аль-каїдою", вперше оголошує про захоплення найманця з ПВК Вагнера. За твердженням угруповання, російські бійці разом з армією Малі брали участь у військових операціях в центральній частині країни, у тому числі в селі Мору, де були убиті сотні людей.

17 квітня стало відомо, що "кухар Путіна" Євген Пригожин прибув на Донбас, щоб особисто координувати дії найманців ПВК "Вагнер".

За даними Bloomberg, Євген Пригожин за допомогою своїх найманців пропонував послуги безпеки й організації передвиборних кампаній у 10 країнах Африки: ДР Конго, Судані, Лівії, Мадагаскарі, Анголі, Гвінеї, Гвінеї-Бісау, Мозамбіку, Зімбабве і ЦАР.

Як повідомлялось раніше, "вагнерівці" марно намагалися підготувати замах на президента Зеленського. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також