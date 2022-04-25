Російський "вагнерівець" потрапив в полон до джихадистів у Малі

Джихадистське угрупування в Малі в понеділок, 25 квітня, повідомило, що узяло в полон бійця російської приватної військової компанії Вагнера.

Про це інформує DW.

"У перший тиждень квітня ми схопили солдата російської ПВК Вагнера в районі Сегу в центрі Малі", - говориться в заяві "Групи підтримки ісламу і мусульман" (GSIM).

GSIM, що є найбільшою мережею джихадистів в зоні Сахелю (регіон на північ від пустелі Сахара - ред.) і має тісні зв'язки з "Аль-каїдою", вперше оголошує про захоплення найманця з ПВК Вагнера. За твердженням угруповання, російські бійці разом з армією Малі брали участь у військових операціях в центральній частині країни, у тому числі в селі Мору, де були убиті сотні людей.

17 квітня стало відомо, що "кухар Путіна" Євген Пригожин прибув на Донбас, щоб особисто координувати дії найманців ПВК "Вагнер".

За даними Bloomberg, Євген Пригожин за допомогою своїх найманців пропонував послуги безпеки й організації передвиборних кампаній у 10 країнах Африки: ДР Конго, Судані, Лівії, Мадагаскарі, Анголі, Гвінеї, Гвінеї-Бісау, Мозамбіку, Зімбабве і ЦАР.

Як повідомлялось раніше, "вагнерівці" марно намагалися підготувати замах на президента Зеленського.