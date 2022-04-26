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Росія припиняє постачання газу до Польщі

Платити за газ рублями Польща не згодна.

Росія припиняє постачання газу до Польщі
Компрессорная газовая станция Ямал-Европа
Фото: EPA/UPG

Росія припиняє постачання газу до Польщі газопроводом "Ямал-Європа".

Про це повідомляє польський портал Onet з посиланням на джерела в уряду та польської нафтогазової компанії PGNiG.

Про причини призупинення поставок Москва не повідомила, пише видання. У польському уряді скликано кризову групу.

Повідомляється, що 26 квітня Міністерство внутрішніх справ Польщі запровадило санкції проти "Газпрому", який володіє 48% акцій польської компанії-співвласника газопроводу "Ямал-Європа".

Крім того, сьогодні представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський заявив, що Варшава не має наміру платити за газ рублями, як цього вимагає Росія.

Тим часом російський концерт "Газпром" заявив, що наразі не припиняв постачання газу до Польщі. Проте у концерні зазначили, що сьогодні країна зобов'язана заплатити за постачання відповідно до нового порядку платежів. Польща раніше відмовлялася платити за газ у рублях.

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