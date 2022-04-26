З початку військового вторгнення судноплавство Росії впало на третину

Галузеві санкції також спричинили обмеження на експорт технологій для морської навігації та радіозв’язку для РФ та фінансові обмеження російського морського регістру судноплавства.

Через закриття портів для Росії Канадою, Великобританією, США та країнами ЄС держава-агресор втратила 30% суден і зменшила міжнародне судноплавство на третину. Інформацію оприлюднило Міністерство інфраструктури України.

“З початку повномасштабної війни Росія заблокувала наші порти, а весь цивілізований світ мусив дати гідну відповідь. І першими порти для РФ закрила Великобританія. Настільки грамотно, суттєво і змістовно, що росіяни ніяк не можуть це обійти. Тепер вони зі своєю експортною продукцією залишаються вдома”, - коментує міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Галузеві санкції також спричинили обмеження на експорт технологій для морської навігації та радіозв’язку для РФ та фінансові обмеження російського морського регістру судноплавства.

З перших днів війни команда міністерства направила більше сотні листів у найбільші світові організації: автомобільні, морські тощо. У результаті Росію виключили з багатьох міжнародних організацій та знизили її експортно-імпортні можливості. Разом з Польщею, Литвою та Естонією Україні вдалось заблокувати вантажні перевезення держави-терориста.

“Окремим напрямом стало запровадження залізничних та авіасанкцій. Із залізницями РФ і Білорусі та їхніми дочірніми компаніями припинили співпрацю, і цей процес продовжується, а країни поступово закривають свій повітряний простір для літаків РФ”, - додають в МІУ.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко обговорила з міністром торгівлі Турецької Республіки Мехметом Мушем можливість відновлення морських постачань продукції з України до Туреччини.