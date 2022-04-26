Галузеві санкції також спричинили обмеження на експорт технологій для морської навігації та радіозв’язку для РФ та фінансові обмеження російського морського регістру судноплавства.
З початку військового вторгнення судноплавство Росії впало на третину
Через закриття портів для Росії Канадою, Великобританією, США та країнами ЄС держава-агресор втратила 30% суден і зменшила міжнародне судноплавство на третину. Інформацію оприлюднило Міністерство інфраструктури України.
“З початку повномасштабної війни Росія заблокувала наші порти, а весь цивілізований світ мусив дати гідну відповідь. І першими порти для РФ закрила Великобританія. Настільки грамотно, суттєво і змістовно, що росіяни ніяк не можуть це обійти. Тепер вони зі своєю експортною продукцією залишаються вдома”, - коментує міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Галузеві санкції також спричинили обмеження на експорт технологій для морської навігації та радіозв’язку для РФ та фінансові обмеження російського морського регістру судноплавства.
З перших днів війни команда міністерства направила більше сотні листів у найбільші світові організації: автомобільні, морські тощо. У результаті Росію виключили з багатьох міжнародних організацій та знизили її експортно-імпортні можливості. Разом з Польщею, Литвою та Естонією Україні вдалось заблокувати вантажні перевезення держави-терориста.
“Окремим напрямом стало запровадження залізничних та авіасанкцій. Із залізницями РФ і Білорусі та їхніми дочірніми компаніями припинили співпрацю, і цей процес продовжується, а країни поступово закривають свій повітряний простір для літаків РФ”, - додають в МІУ.
Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко обговорила з міністром торгівлі Турецької Республіки Мехметом Мушем можливість відновлення морських постачань продукції з України до Туреччини.