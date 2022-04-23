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ПриватБанк заявив про відновлення роботи своїх сервісів

Раніше йшлося про виникнення аварійної ситуації.

ПриватБанк заявив про відновлення роботи своїх сервісів
Фото: psm7.com

ПриватБанк після повідомлення про технічні проблеми внаслідок збою на каналах зв'язку заявив про відновлення нормальної роботи.

Про це йдеться на сторінці банку у Twitter.

"Відновили стабільну роботу всіх сервісів банку, Приват24, мережі банкоматів та оплати картками через торгові термінали", - наголошено в інформації фінустанови.

Нагадаємо, що ПриватБанк повідомив про виникнення аварійної ситуації з каналами зв'язку, через що 23 квітня клієнти могли зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку. 

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