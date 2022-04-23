ПриватБанк заявив про відновлення роботи своїх сервісів

Раніше йшлося про виникнення аварійної ситуації.

ПриватБанк після повідомлення про технічні проблеми внаслідок збою на каналах зв'язку заявив про відновлення нормальної роботи.

Про це йдеться на сторінці банку у Twitter.

"Відновили стабільну роботу всіх сервісів банку, Приват24, мережі банкоматів та оплати картками через торгові термінали", - наголошено в інформації фінустанови.

Відновили стабільну роботу всіх сервісів банку, Приват24, мережі банкоматів та оплати картками через торгові термінали.



Дякуємо за розуміння! — PrivatBank (@privatbankua) April 23, 2022

Нагадаємо, що ПриватБанк повідомив про виникнення аварійної ситуації з каналами зв'язку, через що 23 квітня клієнти могли зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку.