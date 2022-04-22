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Активи Росії та допомога Заходу: Кубраков пояснив, звідки взяти $100 млрд на відбудову

Джерел надходження коштів міністр бачить два.

Активи Росії та допомога Заходу: Кубраков пояснив, звідки взяти $100 млрд на відбудову

Станом на зараз на відбудову України потрібно близько 100 млрд доларів. Цю цифру озвучив в інтерв’ю «Фактам ICTV» міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Вихід Кубраков бачить у надходженнях до бюджету України з двох джерел. Перший – це заарештовані активи Російської Федерації, наприклад, заарештовані активи Центробанку та активи російських компаній.

«Ми бачимо цю статистику – в одній країні 20 мільярдів заарештовано, в іншій – 30, десь – 8, 10, 12… Це і має бути основне джерело. До речі, якщо говорити про загальну суму, на яку заарештовані ці активи, то вона приблизно відповідає тому, що рахує Київська школа економіки та інші інституції, котрі займаються збитками, які нанесла війна нашій державі», тобто 100 мільярдам доларів», - зазначив голова Мінінфраструктури.

Друге джерело – це допомога партнерів України.

«Про це ми чуємо на рівні офіційних заяв Єврокомісії, на рівні офіційних заяв наших партнерів з Великої Британії, США та Канади – що точно буде так званий recovery-план України, який буде включати в тому числі і відновлення нашої інфраструктури, наших міст, нашої економіки. І він так само дозволить все це профінансувати», – пояснив Кубраков.

Нагадаємо, що раніше міністр інфраструктури, відвідавши Харківську область, зазначив, що там заплановані аварійні ремонтні роботи основних доріг у напрямку, який не встигли відремонтувати в рамках програми президента України «Велике будівництво» в попередні роки.

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