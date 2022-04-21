Україні потрібно 5 мільярдів доларів на місяць, щоб зберегти економіку на плаву, – директор МВФ

МВФ працює з країнами-членами, щоб забезпечити фінансування через різні канали для підтримки України, віддаючи пріоритет грантам, а не позикам.

Україна потребує 5 мільярдів доларів щомісяця, щоб покривати основні державні послуги та підтримувати функціонування своєї економіки.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва з посиланням на прогноз Міністерства фінансів України напередодні цьоготижневої зустрічі МВФ і Світового банку, повідомляє The Wall Street Journal.

Бюджетний дефіцит є результатом падіння податкових надходжень країни приблизно до половини довоєнного рівня.

У своєму прогнозі світової економіки МВФ прогнозує, що економіка України скоротиться на 35% цього року. І навіть якщо війна скоро закінчиться, вже завданий збиток серйозно зашкодить економічній діяльності країни на багато років вперед.

Крісталіна Георгієва зазначила, що МВФ працює з країнами-членами, щоб забезпечити фінансування через різні канали для підтримки України, віддаючи пріоритет грантам від країн-донорів, а не позикам, які необхідно повернути.

Фінансова підтримка країн, які постраждали від війни в Україні, є однією з головних тем для міністрів фінансів та центробанків, які зібралися у Вашингтоні. Очікується, що у четвер, 21 квітня представники МВФ, Світового банку обговорять з прем’єром Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком коротко- та довгострокову допомогу Україні.

У березні МВФ надав екстрену позику в розмірі 1,4 мільярда доларів для України.

Світовий банк схвалив надання Україні близько 1,5 мільярдів доларів США.