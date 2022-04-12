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​1,5 млрд. дол. допомоги готує для України Світовий банк, - Reuters

Це допоможе Україні надавати критично важливі послуги, серед яких - включаючи виплата заробітної плати працівникам лікарень, пенсій та соціальних програм.

​1,5 млрд. дол. допомоги готує для України Світовий банк, - Reuters
Фото: dw.com

Світовий банк готує для України пакет допомоги на півтора мільярда доларів, повідомляє Reuters.

За словами президента Світового банку Девіда Малпасса, в цю суму входить виплата мільярда доларів з фонду для найбідніших країн.

Малпасс зазначив, що 11 квітня було схвалено допомогу Міжнародної асоціації розвитку у розмірі 1 мільярда доларів, а також виплата 100 мільйонів доларів Молдові.

Президент Світового банку також підкреслив, що ця підтримка допоможе Україні надавати критично важливі послуги, серед яких - виплата заробітної плати працівникам лікарень, пенсій та соціальних програм. Ця допомога доповнює близько 923 мільйонів доларів у вигляді прискореного фінансування, яке схвалив Світовий банк у березні цього року.

Нагадаємо, в інтерв'ю LB.ua перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Світовий банк заявив, що працює над комплексною програмою для України в обсязі $3 млрд. Але в її рамках Україна вже отримала близько $300 млн.

14 березня стало відомо, що Світовий банк надасть Україні додаткові 200 мільйонів доларів. Гроші мають піти на підтримку соціальних послуг для вразливих груп населення.

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