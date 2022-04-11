Світовий банк передбачає скорочення обсягів виробництва в Україні на 45%, через війну

Та скорочення буде не лише в Україні.

Обсяги виробництва в Україні до кінця 2022 року скоротяться на 45,1% через закриття підприємств, скорочення експорту і руйнування виробничих потужностей на тлі нападу РФ.

Про це йдеться в заяві Світового банку, повідомляє Reuters.

За прогнозами Світового банку, Регіон Східної Європи, що включає Україну, Білорусь і Молдову, цього року продемонструє скорочення ВВП на 30,7% через потрясіння, викликані війною і порушенням торгівлі.

Нагадаємо, тільки в кінці березня повідомлялось, що з врахуванням майбутніх втрат збитки України через Росію, яка розв'язала війну, вже перевищують 1 трлн доларів.

Відомо, що Світовий банк спрямує майже $100 млн на виплату стипендій в Україні.