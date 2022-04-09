“Епіцентр Агро” розпочав посівну кампанію

В умовах продовження в Україні активних воєнних дій холдингу “Епіцентр Агро”, який входить до групи компаній “Епіцентр”, вдалось досягнути забезпечення насінням та запустити посівну кампанію в безпечних регіонах.

У зв'язку зі складною ситуацією в країні, станом на середину березня забезпечення холдингу насінням було досить низьким і складало 73% по кукурудзі та 24% - по соняшнику. Для забезпечення власної продовольчої безпеки України аграрії переглядають структуру посівів, додаючи гречку, ячмінь, кукурудзу та пшеницю для забезпечення країни крупами.

Щоб забезпечити старт посівної холдинг “Епіцентр Агро” у досить стислі терміни здійснив великий об'єм роботи: проведено переговори щодо зміни постачальників та перебудова власної логістики. Завдяки цьому холдингу вдалося досягнути забезпечення насінням на 98%.

Суттєво полегшила життя аграріям відміна ліцензування кукурудзи. Оскільки раніше ліцензію на кожен контракт кукурудзи доводилось чекати майже два тижні.

Все ще гостро стоїть питання забезпечення дизельним паливом, над яким фахівці холдингу працюють щоденно. Не менш важливою залишається проблема фінансування посівної. Втім, на сьогодні компанії вдається поступово її вирішувати.

“Найбільшою проблемою для всіх аграріїв України сьогодні є активні військові дії, які не дають можливості зайти з технікою в поля. Що стосується інших питань проведення посівної, таких як пошуки дизельного палива, насіння, добрив, ЗЗР, техніки, людей, а також фінансування - їх аграріям вдається не без труднощів, однак все ж поступово вирішувати. На наше глибоке переконання, посівна обов'язково відбудеться на безпечних територіях і, таким чином, продовольча безпека в Україні буде забезпечена”, - коментує керівниця центрального офісу департаменту з аграрних питань холдингу «Епіцентр Агро» Світлана Нікітюк.

Проведення повноцінної посівної в Україні залишається важливим і для світових ринків. Адже Україна займає вагоме місце в світі по експорту: 10% світового експорту пшениці, 15% - кукурудзи, 50-55% - соняшникова олія.

Задля забезпечення можливостей експорту “Епіцентр Агро” переорієнтувався на перевалку через Польщу, Румунію, Угорщину, Молдову та Словаччину. Як пояснює Світлана Нікітюк, наразі вони не є повноцінною альтернативою морським портам, оскільки можуть забезпечити добову перевалку лише до 20 тис. тонн, тоді як порти могли приймати по 200-250 тис. тонн/добу. Однак з часом українські аграрії зможуть збільшити можливості вивозу при умові безпеки на залізній дорозі.

“Звичайно, в нинішній ситуації надважливим питанням залишається продовольча безпека України. Але експорт також має працювати, адже він дає бізнесу ресурси для існування - можливість продовжувати сплачувати податки та забезпечуючи робочі місця. А крім цього - отримувати валюту для проведення повноцінної посівної де це можливо, задля уникнення продовольчої кризи не лише в Україні, але й в цілому світі”, - резюмує Світлана Нікітюк.