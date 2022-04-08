Дороги Житомирщини розчищають від несанкціонованих перешкод, блокпости залишаються

Служба автомобільних доріг у Житомирській області розчищає проїжджу частину автодоріг державного значення від несанкціоновано встановлених перешкод, щоб покращити пересування транспортних потоків. Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Звільняємо дороги від несанкціонованих перешкод. Блокпости діятимуть”, - інформує САД.

У відомстві пояснили, що блокпости продовжуватимуть функціонувати, адже вони призначені для охорони важливих доріг, що ведуть до міст і населених пунктів, а також важливих інфраструктурних об’єктів. Тут і надалі здійснюватиметься контроль за рухом транспорту й людей.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив про початок відновлювальних робіт на пошкоджених ділянках траси М-06 Київ – Чоп.