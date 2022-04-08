На Чернігівщині відновлюють транспортні коридори, - Укравтодор

Через російське вторгнення частина шляхів області була заблокована.

Після того, як Збройні Сили України зачистили територію від окупантів та розмінували шляхи, дорожники Чернігівщини почали відбудову інфраструктури регіону. Про це повідомляє Укравтодор.

“Через російське вторгнення частина шляхів області була заблокована. Десятки мостів зруйновані, порушено транспортне сполучення… Завдання №1 - забезпечити транспортні коридори для безпечного пересування громадян та доставки гуманітарних вантажів”, - наголосили у відомстві.

Підрядні організації Чернігівщини прибирають мережу автошляхів та відновлюють проїзд мостами. Невдовзі тут обіцяють провести аварійний ремонт на пошкоджених ділянках та встановити дорожні знаки.

В Укравтодорі нагадали, що навіть після виходу окупаційних військ зберігається небезпека через близькість Чернігівської області до кордону з ворогом. Тож вимушеним переселенцям поки не рекомендовано повертатися додому.