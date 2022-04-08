Оркам не потрібна Луганщина з людьми. Вони просто стирають там усе з лиця землі.

Росії не потрібна Луганщина з людьми, вони просто хочуть захопити територію, щоб відзвітувати Путіну про взяття області в географічних кордонах.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Оркам не потрібні Луганська область, міста взагалі. Їм потрібна галочка на кордоні. На людей їм наплювати повністю. Один факт. Якби хоч краплина людяності залишилась, то зв’язалися б з нами: ми даємо 2-3 дні на евакуацію мирного населення. Але цього не було. Більш того, всі наші намагання зробити гуманітарні коридори навіть там, де вони погоджувалися, вони все одно обстріли не зупиняли", – розповів очільник області.

Попри це, з області лише за даними влади вдалося евакуювати близько 30 тисяч мирних мешканців, не враховуючи дані волонтерів та тих, хто евакуювався самостійно.

За оперативними даними на ранок 8 квітня, обстріли на Луганщині постійні, Рубіжне – бої, Попасна – обстріли потужні. Місто просто закидають мінами, артилерією, "градами", "смерчами", авіація бомбить.

Фото: Сергій Гайдай

"Вони просто стирають там усе з лиця землі. Хочуть, щоб потім, коли вони підуть у наступ, легко пройти цю територію, цей населений пункт. Тому зараз збільшення обстрілів просто величезне", – констатував голова ОВА.

"Ми відчуваємо закінчення підготовки до того масованого прориву, до тієї великої битви, яка буде на Луганщині та Донеччині. Є постійні намагання ворога прорвати лінію оборони в певних напрямках. Вчора майже цілий день, з 4-ї години ранку, був бій у Рубіжному, і він тільки пізно ввечері закінчився. Слава Богу, добре для наших захисників: підбили кілька танків, БТРів і десь до 50 ворогів знищили. Ми бачимо, що йде збільшення обстрілів, бомбування і спроб атак, але це ще не прорив", – пояснив він.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу в Брюсселі заявив, що битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну з великими маневрами та тисячами танків, літаків і бронетехніки. Він закликав НАТО якнайшвидше надати Україні зброю, або "допомога надійде занадто пізно і багато людей загине".