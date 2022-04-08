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Окупанти вкрали весь гуманітарний вантаж для Мелітополя разом із фурами

Через це люди не отримають ліки і продукти. Окрім того, вони не зможуть виїхати з окупованого міста.

Окупанти вкрали весь гуманітарний вантаж для Мелітополя разом із фурами
Ілюстративне фото
Фото: 24tv

Російські загарбники не пропустили гуманітарний вантаж до Мелітополя Запорізької області. При цьому вони "вилучили" автобуси і фури разом із допомогою, яка прямувала до окупованого міста.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

"Окупанти не пропустили наш гуманітарний конвой до Мелітополя! Більше того, погрожуючи водіям, вони нахабно забрали всі автобуси та фури з гуманітарним вантажем собі", – написав Федоров у фейсбуці.

Це означає, що мелітопольці та мешканці району не тільки не отримають життєво важливу допомогу – ліки для важкохворих, продукти та засоби гігієни, яких вже немає у місті. Окрім того, зможуть виїхати з Мелітополя, наголосив міський голова.

Федоров підкреслив, що Росія не виконала свої зобов'язання щодо гуманітарного коридору.

"Випадок з гуманітарною допомогою для Мелітополя – яскравий приклад для всього цивілізованого світу про те, що обіцянки Росії навіть перед міжнародними організаціями нічого не варті. Проте ми не зупинимось і продовжимо боротись за рідний Мелітопольський край. Ворог не зламає нас, а тільки ще більше розлютить, щоб ми вистояли та перемогли", – додав Федоров.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив, що окупанти не пустили колону автобусів, які їхали у місто Мелітополь з гуманітарною допомогою. Водіям сказали пересісти в один автобус і повертатися назад. Решту автобусів рашисти конфіскували.

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