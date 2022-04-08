169 дітей загинули через збройну агресію РФ в Україні, щонайменше 306 – поранено

На Київщині від війни постраждало 88 дітей, ще 16 – у Києві.

Понад 475 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації. При цьому 169 дітей загинуло та більше 306 отримали поранення.

Як зазначають у Офісі генерального прокурора, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За отриманими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей у Київській – 88, Донецькій – 81, Харківській – 75, Чернігівській – 50, Миколаївський – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

Зокрема, у Бучі Київської області в місці масового захоронення серед дорослих загиблих виявлено тіло 15-річної дівчинки.

7 квітня у Дніпропетровській області внаслідок обстрілу військовими РФ човна, в якому перебували 14 осіб, загинула одна дитина, ще дві – 4- та 16-річна – отримали поранення.

6 та 7 квітня через обстріли окупантами Сєвєродонецька Луганської області поранення отримали двоє неповнолітніх.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю