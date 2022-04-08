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Україна підготувалась до можливої атаки із застосуванням хімічної зброї, – секретар РНБО

Антидоти є в достатній кількості в лікарнях і у сил оборони.

Україна підготувалась до можливої атаки із застосуванням хімічної зброї, – секретар РНБО
Фото: Скріншот відео

Україна готова до потенційного застосування російською армією хімічної зброї. Антидоти присутні в достатній кількості і в лікарнях, і у військових з'єднаннях української армії.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону.

«Раніше йшлося про те, що росіяни могли готувати проти ЗСУ і деяких наших міст хімічну атаку, – сказав він. – Була проведена відповідна робота, пройшло навчання медперсоналу. Сьогодні антидоти є в достатній кількості в лікарнях і у наших сил оборони». 

Нагадаємо, 10 березня США попередили, що Росія може використати проти України хімічну зброю

За оцінками волонтерів з InformNapalm, росіяни можуть застосувати зарин (бойова отруйна речовина нервово-паралітичної дії) у тих містах, де вони не можуть прорвати оборону.

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