Україна підготувалась до можливої атаки із застосуванням хімічної зброї, – секретар РНБО

Антидоти є в достатній кількості в лікарнях і у сил оборони.

Україна готова до потенційного застосування російською армією хімічної зброї. Антидоти присутні в достатній кількості і в лікарнях, і у військових з'єднаннях української армії.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону.

«Раніше йшлося про те, що росіяни могли готувати проти ЗСУ і деяких наших міст хімічну атаку, – сказав він. – Була проведена відповідна робота, пройшло навчання медперсоналу. Сьогодні антидоти є в достатній кількості в лікарнях і у наших сил оборони».

Нагадаємо, 10 березня США попередили, що Росія може використати проти України хімічну зброю.

За оцінками волонтерів з InformNapalm, росіяни можуть застосувати зарин (бойова отруйна речовина нервово-паралітичної дії) у тих містах, де вони не можуть прорвати оборону.