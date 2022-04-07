Внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області загинули четверо людей

Внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області загинуло четверо людей. Про це інформує Суспільне.Дніпро.

Як повідомляє видання, росіяни тричі за добу обстріляли Криворізький та Синельниківський районий. Внаслідок цього, окрім загиблих, є ще семеро поранених та двоє зниклих безвісти людей.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук розповів, що загиблі - це люди, які евакуювалися човнами через річку з окупованої Херсонщини.

Нагадаємо, що вчора увечері через ворожу атаку сталися вибухи на одному з об'єктів у Новомосковському районі. Загорілися резервуари з мазутом. Наразі пожежа ліквідована.