У Миколаєві під час бомбардувань росіяни розбили вокзал, – мер
У Миколаєві під час бомбардувань росіяни розбили вокзал, – мер
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області загинули четверо людей

Ще семеро поранено, двоє зникли.

Внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області загинули четверо людей
Фото: ЕРА/UPG

Внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області загинуло четверо людей. Про це інформує Суспільне.Дніпро.

Як повідомляє видання, росіяни тричі за добу обстріляли Криворізький та Синельниківський районий. Внаслідок цього, окрім загиблих, є ще семеро поранених та двоє зниклих безвісти людей.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук розповів, що загиблі - це люди, які евакуювалися човнами через річку з окупованої Херсонщини.

Нагадаємо, що вчора увечері через ворожу атаку сталися вибухи на одному з об'єктів у Новомосковському районі. Загорілися резервуари з мазутом. Наразі пожежа ліквідована.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також