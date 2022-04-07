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Україна має одну з найбільших за площею замінованих територій у світі, - Верещук

Через велику небезпеку до багатьох міст та містечок дуже важко дістатися.

Україна має одну з найбільших за площею замінованих територій у світі, - Верещук
Фото: скрин відео

Внаслідок повномасштабної російської агресії Україна стала країною, що має одну з найбільших за площею замінованих територій у світі.

Про це заявила Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24.

"До столиці України поступово повертається звичайне життя, навколо Києва ситуація також вже менш напружена. Але вона залишається дуже складною і небезпечною через надзвичайно велику кількість мін та інших вибухонебезпечних предметів, яких багато на звільнених територіях", - зазначила Верещук.

Вона додала, що влада, відповідні служби працюють над тим, аби якнайшвидше ліквідувати залишки снарядів, ракет, знешкодити велику кількість мін. Це дасть можливість "регулярно доставляти мешканцям таких населених пунктів медичні препарати, воду, їжу, товари першої необхідності", сказала Верещук.

Нагадаємо, на Київщині за добу знешкодили ще понад 1000 вибухонебезпечних предметів. У Чернігівській області, за інформацією місцевої влади, є дуже багато замінованих доріг, багато зруйнованих комунікацій і зірваних мостів

Наприкінці березня стало відомо, що російські окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком

ДСНС та Міністерство цифрової трансформації працюють над складенням карт мінних полів.

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