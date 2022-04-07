Президент Володимир Зеленський звернувся до народу та політиків Кіпру. Він подякував за надання фінансової та гуманітарної допомоги, за ухвалену резолюцію на підтримку України, а також - за рішення не допустити російські військові кораблі до портів Кіпру.

"Я вдячний за честь звернутися до вас у такому форматі й у такий час. У вирішальний час для моєї країни та для виживання українського народу. Для свободи у Європі. Саме зараз вирішується, чи збережемо ми єдність нашої території та нашої держави", - сказав він під час відеозвернення до парламенту Республіки Кіпр.

Зеленський наголосив, що військове вторгнення Росії в Україну вже призвело до загибелі тисяч громадян. При цьому російськиі військові вбивають мирних українців просто заради розваги. Він нагадав Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Харків... Президент наголосив, що убитих людей ховають у братських могилах, просто у дворах, бо неможливо вивезти тіла на кладовища. Від дій окупантів уже загинуло 167 дітей, і це тільки ті, про кого ми знаємо достеменно.

Президент зазначив, що іншим державаам теж варто задуматися, що насправді покладено в основу російської політики щодо них. Ось чому демократичний світ все ж об’єднався у своєму негативному ставленні до РФ.

Зеленський наголосив, що Україна зазнала нападу Росії ще в 2014 році, коли був окупований Крим та почалсась війна на Донбасіє Але тоді відповідь світу була слабкою, дуже слабкою.

"Багато хто у світі ще вірив у те, що в основі відносин із Росією може бути конструктивність. Що діалог із Росією може бути щирим і заснованим на принципі взаємної поваги. Роки навчили світ, що це все було помилкою. А вторгнення в Україну 24 лютого цього року показало, що керівництво Росії сприймало добре ставлення інших держав просто як слабкість", - сказав президент.

Він наголосив, що країна-агресорка досі готує плани нового наступу проти України, а керівництво РФ не хоче всерйоз шукати миру під час перемовин.

"Республіка Кіпр має надзвичайно могутні інструменти впливу на російське суспільство. Унікальну силу, яку можна поставити на службу миру. Потрібно повністю закрити всі порти демократичного світу для російських суден. Це має бути спільне рішення – на рівні Євросоюзу. Але на рівні вашої держави можливо також як мінімум заморозити використання росіянами усіх належних їм яхт та інших суден, які є у ваших водах. Ви можете зупинити чинні привілеї для громадян Росії. Починаючи від так званих "золотих" паспортів для усіх росіян без винятку і закінчуючи подвійним громадянством для них", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що важливо зупиняти будь-які намагання російських громадян, які потрапили під санкції, обходити ці обмеження.

"Потрібно зробити всю належну роботу, щоб підготувати Євросоюз до неминучого ембарго на постачання енергоносіїв із Росії", - додав Зеленський.