На Волинському напрямку є загроза ракетно-бомбових ударів з Білорусі, - Генштаб

На Волинському напрямку є імовірність ракетно-бомбових ударів російських окупантів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території Білорусі.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 7 квітня.

Росія перегруповує своїй війська і нарощує авіаційну складову та систему управління, також продовжує ведення розвідки.

"Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу в районі міста Ізюм і спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку", - повідомили в Генеральному штабі.

На Південнобузькому напрямку агресор намагається не допустити подальшого просування підрозділів ЗСУ й покращити тактичне положення своїх підрозділів у деяких районах.

На Поліському напрямку противник активних дій не проводив. Підрозділи окупантів, які виведені на територію Білорусі, здійснюють демонстраційні дії, щоб унеможливити перекидання підрозділів Збройних сил України з цього району на інші напрямки.

У Генштабі зауважили - окремі підрозділи росармії зі складу Східного військового округу та повітряно-десантних військ (вони після відходу з України відновлюють свою боєздатність та здійснюють перегрупування на білоруській території), ймовірно, будуть направлені для посилення угруповання ворожих військ на Слобожанському напрямку.

На Сіверському напрямку Росія завершує проведення перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у визначених районах Брянської та Курської областей. Є ймовірність, що їх відправлять на інші операційні напрямки, зокрема, для ведення бойових дій на Донецькому та Луганському.

На Слобожанському напрямку ворог нарощує системи управління та зв’язку в інтересах наступального угруповання військ.

У районі Харкова до п’яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто; обстрілюють його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Також російські окупанти намагаються продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ і Барвінкове.

На Донецькому і Таврійському напрямках РФ завдає ракетно-бомбових ударів, веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Окупанти використовують порт "Бердянськ" для перекидання озброєння, військової техніки та особового складу.

Ворог активізував зусилля на Сєвєродонецькому напрямку - тут намагається продовжувати наступ у районах населених пунктів Донецький, Новотошківське і Попасна.

Російські війська намагалися здійснити наступ у районах населених пунктів Мар’їнка, Борівське та Солодке, та не мали успіху.

На Південнобузькому напрямку росармія вела артилерійський вогонь, на окремих напрямках застосовувала армійську авіацію. Окупанти намагаються продовжити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка.

У Генштабі зауважують - імовірно, найближчим часом окупанти намагатимуться прорвати оборону українських військ у Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах.

В акваторіях Чорного і Азовського морів російські кораблі продовжують завдавати ракетних ударів по території України, також забезпечують ізоляцію району ведення бойових дій і ведення розвідки.

На тимчасово окупованих українських територіях російська влада продовжує обмежувати права українців. До прикладу, в Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд чоловікам у бік підконтрольної українській владі території. Зафіксовано зростання дефіциту товарів першої необхідності, особливо продовольчих, що може призвести до ускладнення гуманітарної ситуації.

"Сили оборони України, завдаючи втрат, продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантами території на окремих напрямках", - наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу в Брюсселі наголосив, що Україні потрібні літаки, протикорабельні ракети, бронетранспортери і важкі системи ППО для боротьби з РФ. "Чим більше зброї ми отримаємо, тим більше міст і сіл не будуть зруйновані і Буч більше не буде", - наголосив Кулеба.