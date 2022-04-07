Крали все, що знаходили: від цінностей до засобів гігієни.

У Бучі на Київщині правоохоронці викрили двох мародерів, які активно співпрацювали з ворогом.

Про це повідомили в Національній поліції України.

На отриману адресу правоохоронці прибули спільно з бійцями поліції особливого призначення.

“За тиждень злочинної діяльності мародери назносили велику кількість чужого добра із залишених чи пошкоджених квартир, будинків чи домоволодінь жителів міста. Крали все, що знаходили: від цінностей до засобів гігієни”, – йдеться в повідомленні.

Причетними до викрадення чужого майна виявилися двоє чоловіків – місцеві мешканці. Під час першочергових слідчих дій зі зловмисниками встановлено, що вони активно співпрацювали з ворожими військами, які окупували Київщину, надавали їм різну інформацію, зокрема про розташування заможних квартир і будинків, особисто брали участь у розкраданні цих осель.

На місці події слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції провела огляд, інвентаризацію виявлених речей і їхню фотофіксацію для викладення в інтернет-мережі, щоб власники могли впізнати своє майно та забрати.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Чоловіків затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України до обрання їм запобіжного заходу.

Крім того, Служба безпеки України займається перевіркою інформації про співпрацю фігурантів з окупантами з подальшою кваліфікацією їхніх дій.

Нагадаємо, російські окупанти в Білорусі влаштували мародерський базар, де продають вкрадене в Україні майно.