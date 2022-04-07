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У Львові почали будувати контейнерне містечко для переселенців

Для початку встановлять 88 житлових контейнерів.

У Львові почали облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасово проживання людей, які евакуювалися з гарячих точок. Про це повідомив львівський міський голова Андрій Садовий.

Фото: Андрій Садовий

За словами мерами, для початку встановлять 88 житлових контейнерів, у кожному можуть проживати 2-4 людини. Загалом планують заселити більш як 350 людей. 

Будиночки оснащені меблями, в них є світло і тепло. Санвузли та їдальня розташовані на території містечка.

Фото: Андрій Садовий

"Дякуємо за цю важливу допомогу уряду Республіки Польща! Також подяка міністру регіонального розвитку громад та територій Олексію Чернишову", - зазначив Садовий.

Фото: Андрій Садовий

Він додав, що на території Львівської громади буде розміщено декілька таких містечок.

Нагадаємо, за даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, на території області перебувають до 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Люди живуть у санаторіях, профілакторіях, садочках, бібліотеках, театрах, але й цих приміщень не вистачає.

Про будівництво тимчасового житла для переселенців заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що людям потрібен свій дім, бодай тимчасовий.

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