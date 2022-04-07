До Києва прибули перші реанімобілі з Мюнхена, - Кличко

До Києва прибули перші 7 реанімобілів, які подарував українській столиці Мюнхен. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

"До Києва прибули перші 7 із 12 реанімобілів, подарованих українській столиці мерією міста-побратима Мюнхена. Ще 5 спецавто будуть доставлені наступного тижня. Дякую нашим друзям і партнерам!" - написав Кличко.

Він також нагадав, що Мюнхен постійно надає Києву гуманітарну допомогу.

«Мюнхен у березні надав Києву 15 залізничних вагонів гуманітарної допомоги. Та медикаменти і медобладнання. І приймає українських біженців», - зазначив Віталій Кличко.