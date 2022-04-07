Греція позиватиметься до Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів росіян в Маріуполі

Афіни закликають колег по НАТО не допустити повторення долі Маріуполя в Одесі.

Греція позиватиметься до Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо воєнних злочинів росіян в Маріуполі – місті, де мешкає багато етнічних греків.

Про намір зробити запит до МКС повідомив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас, пише The Guardian.

"Греція має особливий інтерес щодо Маріуполя через грецьку громаду, яка налічує понад 100 000 людей. Крім того, я прошу своїх колег в Альянсі зробити все можливе, щоб не тільки допомогти Україні, а й захистити Одесу, щоб її не спіткала та сама доля, що й Маріуполь", – заявив він.

Сьогодні перед грецьким парламентом виступатиме президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, росіяни понад місяць тримають Маріуполь в облозі, цілеспрямовано знищують там укриття мирних людей, не дають завозити та крадуть гуманітарну допомогу, заважають евакуації. З ініціативами сприяти евакуації виступали президент Франції Емманюель Макрон і глава грецького МЗС. Дендіас сказав, що готовий особисто приїхати до міста та супроводжувати туди гуманітарну місію.