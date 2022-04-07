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У Мукачеві у межах дерусифікації демонтували погруддя Пушкіна та меморіальну дошку зі школи

Школа також відмовляється від присвоєного імені російського поета.

У Мукачеві у межах дерусифікації демонтували погруддя Пушкіна та меморіальну дошку зі школи
Фото: Мукачівська міська рада

У Мукачеві демонтували погруддя Пушкіна та меморіальну дошку зі школи №1.

Про це повідомили у Мукачівській міській раді.

“На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення. Це робиться з метою проведення заходів з дерусифікації у зв’язку з військовою агресією Росії проти України”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Мукачівська міська рада
Фото: Мукачівська міська рада

Школа також відмовляється від присвоєного імені О.С. Пушкіна. Наразі управління освіти, культури, молоді та спорту міської ради займається юридичною процедурою відмови.

Фото: Мукачівська міська рада

Нагадаємо, у січні депутати Смілянської міської ради на Черкащині перейменували вулицю Терешкової на вулицю Сонячну. Раніше міська влада двічі відмовлялася це зробити.

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