У Мукачеві демонтували погруддя Пушкіна та меморіальну дошку зі школи №1.
Про це повідомили у Мукачівській міській раді.
“На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення. Це робиться з метою проведення заходів з дерусифікації у зв’язку з військовою агресією Росії проти України”, – йдеться у повідомленні.
Школа також відмовляється від присвоєного імені О.С. Пушкіна. Наразі управління освіти, культури, молоді та спорту міської ради займається юридичною процедурою відмови.
Нагадаємо, у січні депутати Смілянської міської ради на Черкащині перейменували вулицю Терешкової на вулицю Сонячну. Раніше міська влада двічі відмовлялася це зробити.