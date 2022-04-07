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В МЗС назвали цинічною пропозицію Орбана провести мирні перемовини з Путіним у Будапешті

Речник міністерства зазначив, що Угорщина має припинити шкодити єдності ЄС, якщо справді хоче допомогти. 

В МЗС назвали цинічною пропозицію Орбана провести мирні перемовини з Путіним у Будапешті
Фото: Любовь Непоп / Facebook

Міністерство закордонних справ України відреагувало на пропозицію угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана провести мирні перемовини з президентом РФ в Угорщині.

Цю ініціативу Орбан озвучив учора на пресконференції, зазначивши, що Путін згоден, але має певні "вимоги". Речник МЗС України Олег Ніколенко в Twitter зауважив, що якщо Угорщина хоче допомогти, то вона має припинити завдавати шкоди єдності ЄС, а поки що пропозиція щодо переговорів у Будапешті виглядає цинічною.

"Небажання Угорщини визнати відповідальність Росії за звірства у Бучі посилює відчуття безкарності Росії та підштовхує її до нових злочинів", – вважають у МЗС.

Орбан 6 квітня заявив про пропозицію зібрати глав країн "Нормандської четвірки", себто України, Німеччини, Франції та РФ, в Угорщині. При цьому на тій же пресконференції він оголосив готовність платити Росії за газ у рублях, як вона того хоче, і повторив відмову від підтримки газового ембарго проти РФ.

Після публікації свідчень про звірства росіян в українських містах Буча, Ірпінь, Гостомель на інших населених пунктах Захід активізував тиск на РФ, однак Угорщина не поспішає долучатися до санкційних обмежень в частині енергоресурсів. 

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