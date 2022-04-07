З Луганщини евакуація відбуватиметься за умови дотримання режиму тиші з боку ворога.

На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів. З Маріуполя до Запоріжжя можна виїхати власним транспортом. Із Бердянська до Запоріжжя – приватними авто, також планується відправка туди автобусів для централізованого вивезення.

З Токмака до Запоріжжя – власним транспортом, автобуси для евакуації відправлені на додачу. З Енергодара до Запоріжжя – приватними авто, повідомила міністр з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

З Мелітополя до Запоріжжя – власним транспортом, відправлено авто для евакуації.

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут – місце зборів: проспект Хіміків, 28. З міста Лисичанськ до міста Бахмут – місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324. З міста Попасна до міста Бахмут – місце зборів: вул. Первомайська, 42. З міста Рубіжне до міста Бахмут. З селища Гірське до міста Бахмут – місце зборів: вул. Гагаріна, 13

Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.

Нагадаємо, вчора Верещук закликала евакуюватися мешканців Луганської, Донецької та Харківської областей, поки це ще можливо зробити. Україна готується до загострення на цих напрямках.

Учора вдалося вивезти майже 5000 людей.