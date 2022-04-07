ЗСУ збили російську ракету, що летіла на Полтаву

У Сумській області Збройні сили України збили ракету, яка летіла на Полтаву. Про це повідомив голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький.

"…у районі Липової Долини люди чули вибухи – це наші хлопці збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави і рештки ракети впали на цю територію," - йдеться у повідомленні.

Живицький також повідомив, що на території області відбувається розмінування після відступу ворога. Зокрема, на території Роменського району фахівці знайшли та знищили 27 касетних елементів, ПТАБ-1 з авіабомбами РБК-500. Вони могли здетонувати у будь-який час. А в селі Слобода Конотопського району, на городах за 300 метрів від житлових будинків, виявили деформовану авіабомбу ФАБ-500ШР, яка не вибухнула.

Поліцейські вибухотехнічної служби ГУНП та працівники ДСНС знешкодили снаряд.

Нагадаємо, напередодні за добу піротехніки знешкодили в Україні 1190 вибухових пристроїв.