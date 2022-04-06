Над Львівською областю збили дві російські ракети, уламки впали в Радехові

Пошкоджено цивільний об'єкт на околиці міста, ніхто не постраждав.

Пізно ввечері у вівторок, 5 квітня, над Львівською областю українські військові збили дві російські ракети. Уламки впали на околиці Радехова, постраждалих нема.

Про це вранці середи, 6 квітня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, сили ППО збили дві ракети, уламки яких впали на територію цивільного об'єкта у Радехові. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа, яку загасили працівники ДСНС.

Про який саме цивільний об'єкт йдеться, однак у Львівській ОВА не уточнюють.

Нагадаємо, про вибухи у Львівській області стало відомо пізно ввечері 5 квітня. Тоді Козицький закликав мешканців не поширювати чутки і припущення, запевнивши, що сили ППО працюють.

Радехів – місто у Червоноградському районі Львівській області, розташоване приблизно за 70 км від обласного центру.