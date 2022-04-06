"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Київщині знайшли тіло чотирирічного хлопчика, який тікав від росіян з бабусею на човні
На Київщині знайшли тіло чотирирічного хлопчика, який тікав від росіян з бабусею на човні
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
ГоловнаСуспільствоВійна

Над Львівською областю збили дві російські ракети, уламки впали в Радехові

Пошкоджено цивільний об'єкт на околиці міста, ніхто не постраждав.

Над Львівською областю збили дві російські ракети, уламки впали в Радехові
Фото: defence-ua.com

Пізно ввечері у вівторок, 5 квітня, над Львівською областю українські військові збили дві російські ракети. Уламки впали на околиці Радехова, постраждалих нема. 

Про це вранці середи, 6 квітня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, сили ППО збили дві ракети, уламки яких впали на територію цивільного об'єкта у Радехові. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа, яку загасили працівники ДСНС. 

Про який саме цивільний об'єкт йдеться, однак у Львівській ОВА не уточнюють.

Нагадаємо, про вибухи у Львівській області стало відомо пізно ввечері 5 квітня. Тоді Козицький закликав мешканців не поширювати чутки і припущення, запевнивши, що сили ППО працюють.

Радехів – місто у Червоноградському районі Львівській області, розташоване приблизно за 70 км від обласного центру. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також