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Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
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Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками

На оприлюдненому відео – знесена танкова башта, яка провалилася під асфальт.

Генеральний штаб Збройних сил України вранці середи, 6 квітня, оприлюднив відео знищення російської військової техніки.

"Що Javelin і NLAW роблять з російськими танками. Відео. Разом переможемо!" – йдеться в дописі на сторінці Генштабу у фейсбуці.

На відео – російський танк після того, як українські військові завдали по ньому удару. Він по башту увігнаний в асфальт.

FGM-148 Javelin – переносний протитанковий ракетний комплекс виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin. Цей ПТРК США розробляли з 1986 року, а прийняли на озброєння в 1996 році. Успішно використовували в Іраку. Постачають на експорт у деякі країни світу. З 30 квітня 2018 року перші комплекти стали надходити до України. Після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, цей ПТРК став символом українського опору.

NLAW (англ. Next Generation Light Anti-tank Weapon) – шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета малої дальності. Комплекс розроблений компанією SAAB (Швеція). Має дальність стрільби до 800 м, вага – 12,5 кг. Час, необхідний для активації системи і відкриття вогню, становить 2–3 с. У січні 2022 року Велика Британія надала понад 1000 переносних протитанкових ракет Україні.

Раніше військові 30 ОМБр ім. Князя Острозького показали, як "прихильники Кобзона "розлетілися" до нього на концерт".

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