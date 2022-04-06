Twitter не просуватиме облікові записи російського уряду

Це стосується й інших урядів, "залучених до збройних міждержавних конфліктів".

Twitter відмовився просувати облікові записи російського уряду. Їх не рекомендуватимуть людям у Twitter ні в стрічці, ні в інших місцях сервісу. Про це повідомляється в блозі компанії.

Згідно з повідомленням, облікові записи, якими керує російський уряд, більше не просуватимуться. Цей крок, як зазначають у компанії, відображає нову політику Twitter, в якій зазначено, що Twitter не поширюватиме та не рекомендуватиме облікові записи на своїй платформі, керовані урядами, "залученими до збройних міждержавних конфліктів".

Оновлена політика застосовується вперше після того, як Росії вторглася до України.

Раніше Twitter почав маркування акаунтів співробітників пропагандистських російських ЗМІ. Усього Twitter заблокував 100 акаунтів з російською пропагандою.Також соцмережа знизила видимість такого контенту. З 26 лютого соціальна мережа Twitter заблокувала можливість реєструвати акаунти в РФ.