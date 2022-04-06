"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Київщині знайшли тіло чотирирічного хлопчика, який тікав від росіян з бабусею на човні
На Київщині знайшли тіло чотирирічного хлопчика, який тікав від росіян з бабусею на човні
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
ГоловнаСвіт

Twitter не просуватиме облікові записи російського уряду

Це стосується й інших урядів, "залучених до збройних міждержавних конфліктів".

Twitter не просуватиме облікові записи російського уряду
Фото: EPA/UPG

Twitter відмовився просувати облікові записи російського уряду. Їх не рекомендуватимуть людям у Twitter ні в стрічці, ні в інших місцях сервісу. Про це повідомляється в блозі компанії.

Згідно з повідомленням, облікові записи, якими керує російський уряд, більше не просуватимуться. Цей крок, як зазначають у компанії, відображає нову політику Twitter, в якій зазначено, що Twitter не поширюватиме та не рекомендуватиме облікові записи на своїй платформі, керовані урядами, "залученими до збройних міждержавних конфліктів".

Оновлена політика застосовується вперше після того, як Росії вторглася до України.

Раніше Twitter почав маркування акаунтів співробітників пропагандистських російських ЗМІ. Усього Twitter заблокував 100 акаунтів з російською пропагандою.Також соцмережа знизила видимість такого контенту. З 26 лютого соціальна мережа Twitter заблокувала можливість реєструвати акаунти в РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також