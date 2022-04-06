Німецька індустрія підтримує санкційний курс уряду ФРН та ЄС щодо Росії

Загальноєвропейського ембарго на російське вугілля "більш ніж обґрунтоване".

Німецька промислова індустрія підтримує санкційний курс уряду ФРН та ЄС щодо Росії, повідомляє DW з посиланням на агентство dpa.

"Звірства у Бучі вимагають рішучої та недвозначної відповіді з боку Заходу", - керівник Федерального об'єднання німецької промисловості BDI заявив Зігфрід Руссвурм.

За його словами, повне загальноєвропейське ембарго на російське вугілля виходить далеко за межі скорочення постачання вугілля з РФ, яке компанії вже здійснили. "Реалізація цього рішення не просте і має свою ціну, але на тлі ескалації насильства рішення більш ніж обґрунтоване", - наголосив глава BDI.

У той же час Руссвурм вважає, що повна відмова від постачання російського газу, дефіцит якого інші постачальники не зможуть швидко заповнити, стала б "величезним стрес-тестом для ЄС".

Наразі уряд Німеччини також виступає проти запроадження ембарго на імпорт російського газу, попереджаючи про серйозні збитки для власної економіки.

Раніше повідомлялося, що Німеччина ФРН тимчасово націоналізує в країні підрозділ ПАТ «Газпром», щоб забезпечити безпеку постачання газу.