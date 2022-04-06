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Нова Зеландія запровадить 35-відсоткові мита на весь імпорт з Росії

Також заборонить експорт продукції, пов'язаної зі стратегічними галузями російської промисловості.

Нова Зеландія запровадить 35-відсоткові мита на весь імпорт з Росії
Новая Зеландия

Нова Зеландія оголосила про застосування 35-відсоткових мит на весь імпорт з Росії, а також про запровадження заборони на експорт продукції, пов'язаної зі стратегічними галузями російської промисловості. Про це заявив міністр торгівлі країни Демієн О'Коннор, повідомляє NZ Herald.

"Нова Зеландія застосовуватиме мита до всього російського імпорту, а також заборонить експорт промислової продукції, як-от обладнання для інформаційно-комунікаційних технологій та двигунів". 

Рішення набудуть чинності з 25 квітня.

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