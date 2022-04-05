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За добу піротехніки знешкодили в Україні 1190 вибухових пристроїв

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в Харківській області.

За добу піротехніки знешкодили в Україні 1190 вибухових пристроїв
Фото: ДСНС

Протягом останньої доби піротехнічними підрозділи ДСНС виявлено, вилучено і знешкоджено 1 тис. 190 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 232 га. Про це повідомляє пресслужба ДСНС. 

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області - 1 тис. 828 разів, на Миколаївщині – 953, Донеччині – 250, Київщині - 230, Сумщині 125 разів.

“Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 22 тис. 425 вибухонебезпечних предметів, 417 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 364 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 5 тис. 124 га”, - повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. 

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації при РНБО просять громадян поки що не повертатися до звільнених нашими захисниками від російської окупації населених пунктів через вороже мінування, а також через нерозірвані снаряди на вулицях. 

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки забороняється підходити до них або брати в руки. Одразу повідомте за номером телефону - 101 або 102.

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