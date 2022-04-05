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Унаслідок війни в Україні загинули вже 165 дітей

Постраждало 266 дітей.

Унаслідок війни в Україні загинули вже 165 дітей
Фото: EPA/UPG

Станом на 5 квітня 2022 року від початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 165 дітей і постраждало 266 дітей. Про це свідчать дані Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, заявила омбудсман Людмила Денісова. 

"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", - зазначила омбудсман.

Нагадаємо, одна дитина загинула під час учорашніх обстрілів Миколаєва касетними бомбами. Загалом жертвами обстрілів стали 10 людей. 60 поранені.

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