Унаслідок війни в Україні загинули вже 165 дітей

Станом на 5 квітня 2022 року від початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 165 дітей і постраждало 266 дітей. Про це свідчать дані Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, заявила омбудсман Людмила Денісова.

"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", - зазначила омбудсман.

Нагадаємо, одна дитина загинула під час учорашніх обстрілів Миколаєва касетними бомбами. Загалом жертвами обстрілів стали 10 людей. 60 поранені.