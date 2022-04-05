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Внаслідок обстрілу Авдіївки росіянами загинули дві особи, четверо отримали поранення

Серед постраждалих - дитина.

Внаслідок обстрілу Авдіївки росіянами загинули дві особи, четверо отримали поранення
Архівне фото
Фото: facebook/Донбасс SOS

Внаслідок обстрілу російськими окупантами в Авдіївці загинули дві людини, ще чотири особи отримали поранення, серед них - дитина.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"4 квітня внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули в Авдіївці, ще 4 – поранено. Серед поранених в Авдіївці є одна дитина. Крім того, 3 людини одержали поранення у Георгіївці, 1 у Новоселівці і 1 у Воздвиженці.

Сьогодні вдалося уточнити інформацію про трьохх поранених у Маріуполі, у тому числі про одну поранену дитину. Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - зазначив він.

Нагадаємо, війська Росії під час обстрілів Авдіївки застосовували заборонений білий фосфор.

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