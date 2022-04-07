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Росія перемістила частину авіації з Білорусі до Брянської області, - "Схеми"

Про це свідчать супутникові знімки.

Частина російських гелікоптерів, що базувалися на території Республіки Білорусь, перемістилися на аеродром Сеща в Брянській області Росії. Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на супутникові знімки від 6 квітня.

Зараз, за даними видання, на аеродромі Сеща можна помітити, зокрема, 19 винищувачів, щонайменше 20 військових гелікоптерів. А також військово-транспортні літаки АН-124 та ІЛ-76, які там постійно базуються.

Аеродром Сеща, Брянська область, РФ, 6 квітня 2022
Фото: Схеми
Аеродром Сеща, Брянська область, РФ, 6 квітня 2022

Аеродром Сеща, Брянська область, РФ, 6 квітня, 2022
Фото: Схеми
Аеродром Сеща, Брянська область, РФ, 6 квітня, 2022
 

Аеродром Сеща, Брянська область, РФ, 6 квітня 2022
Фото: Схеми
Аеродром Сеща, Брянська область, РФ, 6 квітня 2022

Раніше телеграм-канал «Беларускі Гаюн» повідомляв, що, починаючи з 3 квітня, частина гелікоптерів РФ Мі-8, Мі-26 та Ка-52 вилетіли з аеропорту Мачулищі біля міста Мінськ у Білорусі - у бік Сещі.

На супутниковому знімку частини аеропорту Мачулищі за 28 березні можна було помітити ці гвинтокрили, зазначають журналісти.

Аеропорт Мачулищі, Білорусь, 28 березня 2022
Фото: Схеми
Аеропорт Мачулищі, Білорусь, 28 березня 2022

Журналісти "Схем" зазначають, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну незвичний за формою круглий аеродром Сеща у Брянській області слугував переважно для транспортних літаків ІЛ-76 та АН-124-100. Приблизно за місяць до початку війни на ньому почали з’являтися бомбардувальники та винищувачі.

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