Росія перемістила частину авіації з Білорусі до Брянської області, - "Схеми"

Частина російських гелікоптерів, що базувалися на території Республіки Білорусь, перемістилися на аеродром Сеща в Брянській області Росії. Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на супутникові знімки від 6 квітня.
Зараз, за даними видання, на аеродромі Сеща можна помітити, зокрема, 19 винищувачів, щонайменше 20 військових гелікоптерів. А також військово-транспортні літаки АН-124 та ІЛ-76, які там постійно базуються.
Раніше телеграм-канал «Беларускі Гаюн» повідомляв, що, починаючи з 3 квітня, частина гелікоптерів РФ Мі-8, Мі-26 та Ка-52 вилетіли з аеропорту Мачулищі біля міста Мінськ у Білорусі - у бік Сещі.
На супутниковому знімку частини аеропорту Мачулищі за 28 березні можна було помітити ці гвинтокрили, зазначають журналісти.
Журналісти "Схем" зазначають, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну незвичний за формою круглий аеродром Сеща у Брянській області слугував переважно для транспортних літаків ІЛ-76 та АН-124-100. Приблизно за місяць до початку війни на ньому почали з’являтися бомбардувальники та винищувачі.