На кожен російський танк Україна матиме 10 протитанкових систем, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначає, що всі сценарії війни з Росією завершаться перемогою України.

Про це Блінкен розповів в інтерв’ю NBC, стенограму якого розміщено на сайті Держдепу, передає "Європейська правда".

"Що таке успіх, що таке перемога? Це – добитися збереження суверенітету й незалежності своєї країни. І не існує сценарію, за яким цього не сталося б з часом", - сказав він.

Держсекретар зазначив, що це може зайняти певний час.

"Ми хотіли, щоб це якнайшвидше завершилося, щоб зупинити смерть і руйнування, які Росія завдає в Україні. Проте дуже ймовірним є сценарій, за яким війна ще триватиме певний час…. У них (росіян) ще залишилося багато сил. Але в українців є щось інше, що в кінцевому підсумку є сильнішим, а саме – запекла рішучість і воля захищати свою країну за підтримки багатьох країн світу", - додав Блінкен.

Він також прокоментував військову допомогу від Сполучених Штатів та їх союзників.

"Президент дозволив використати ще 100 мільйонів доларів, щоб надати більше Javelin нашим українським партнерам. Погляньте на це в перспективі: Сполучені Штатами та наші союзниками та партнерами на кожен російський танк в Україні вже надали чи незабаром надамо 10 протитанкових систем – по 10 на кожен російський танк… Українцям потрібно діяти швидко та ефективно, боротися з літаками, які обстрілюють їх з неба, із танками, які намагаються знищити їхні міста, але у них є інструменти, які їм потрібні, і вони продовжуватимуть їх отримувати", - зазначив Блінкен.

Нагадаємо, раніше конгресмени США закликали президента Джо Байдена надати Україні більше зброї, зокрема: ракети класу "земля-повітря", винищувачі та протикорабельні ракети