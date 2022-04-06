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Комітет із закордонних справ Сейму Литви закликав ЄС визнати звірства росіян в Україні геноцидом

У заяві також закликають до повного ембарго на російські енергоресурси. 

Комітет із закордонних справ Сейму Литви закликав ЄС визнати звірства росіян в Україні геноцидом
Закатовані в Бучі мирні мешканці

Комітет з закордонних справ Сейму Литви закликав країни-члени ЄС визнати геноцидом звірства росіян в українських містах. 

Закликається також негайно припинити імпорт російських нафти та газу, заборонити судам РФ заходити в європейські порти та припинити все наземне сполучення. Про це йдеться у відповідній заяві про засудження агресії РФ та воєнних злочинів в Україні. 

Також комітет закликає Єврокомісію якнайшвидше надати свою оцінку заявці України щодо членства в Європейському Союзі. 

"Комітет з закордонних справ Сейму Литовської Республіки шокований зображеннями масових злочинів, скоєних у Бучі, в Ірпені, Маріуполі та інших містах, які були вчинені російською армією проти цивільного населення, зокрема жінок і дітей, а саме їх катуванням, убивствами, сексуальним насильством", – зазначили в заяві. 

Нагадаємо, про те, що це саме геноцид українського народу, говорять президент України Володимир Зеленський та інші представники влади. В Бучі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах, які були під окупацією, росіяни катували і вбивали мирне населення, включно з дітьми.

У Маріуполі для приховування воєнних злочинів окупанти розгорнули мобільні крематорії, де спалюють тіла жертв. 

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