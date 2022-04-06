Росія розплатилася за євробонди рублями. Це може означати технічний дефолт

Міністерство фінансів Росії провело виплати за єврооблігації "Росія-2022" та "Росія-2024" в рублях. Банк-кореспондент не дозволив розрахувати в доларах, повідомили в мінфіні.

"Через недружні дії Мінфіну США з метою виконання державних боргових зобовʼязань Російської Федерації щодо вищезгаданих облігацій на виконання інтересів власників цінних паперів Мінфін Росії був змушений залучити для здійснення необхідних виплат російський фінансовий інститут", – заявили в російському міністерстві.

Там сказали, що зобовʼязання є виконаними, але здебільшого іноземні кредитори не визнають рублі як погашення валютного боргу. Якщо так відбудеться, це означатиме технічний дефолт, зазначає "Економічна правда".

Водночас РФ у свої євробонди після 2018 року почала додавати можливість виплати в рубляк як альтернативу – це відбулося після санкцій за Крим. Нині невідомо, чи ця альтернатива стосується згаданих євробондів та чи погодяться власники боргу на таке погашення.

Зовнішній борг країни-окупантки складає $150 млрд. Росія перебуває на межі дефолту з 16 березня, але тоді змогла все таки виплатити за купоном в доларах завдяки лазівці в санкціях. Згодом Мінфін США прибрав цю можливість і заборонив їй проводити доларові платежі да держборгом з рахунків російських банків в американськихю